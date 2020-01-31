2020-01-31T13:38:03+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

Плохая новость – снег идти не перестанет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В ближайшие дни в Ижевске и Удмуртии ожидается теплая и снежная погода. По данным сервиса Яндекс погода средняя температура в выходные составит -2 градуса.

Так, в первый день февраля, в субботу, днем ожидается -2…-1 градус, ночью -4…-3 градуса, снег будет идти весь день.

2 февраля, в воскресенье, днем -3…-2 градуса, ночью -3 градуса, весь день снег.

На следующей неделе ожидается до +1 градуса в начале недели, и до -11 градусов в конце недели. Снег будет идти каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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