Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
В ближайшие дни в Ижевске и Удмуртии ожидается теплая и снежная погода. По данным сервиса Яндекс погода средняя температура в выходные составит -2 градуса.
Так, в первый день февраля, в субботу, днем ожидается -2…-1 градус, ночью -4…-3 градуса, снег будет идти весь день.
2 февраля, в воскресенье, днем -3…-2 градуса, ночью -3 градуса, весь день снег.
На следующей неделе ожидается до +1 градуса в начале недели, и до -11 градусов в конце недели. Снег будет идти каждый день.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Новый необычный питомец появился в ижевском зоопарке.
- Вместе с экспертами «Комсомолка» выяснила, какое жилье предпочитают покупать горожане.
- В УГИБДД рассказали, сколько ДТП произошло в Ижевске за 2019 год из-за плохих дорог.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»