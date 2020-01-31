Ижевчанин пропал более двух недель в Петербурге

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:17:00+03:00

С 14 января о молодом человеке нет никаких догадок

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В Санкт-Петербурге более двух недель пропал студент-медик из Ижевска Сергей Павлов. 31 января в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) вместе с журналистом Дмитрием Бикиным разбирались в запутанной истории.

Пропавший 17 дней назад в Петербурге житель Ижевска до сих пор не найден 00:00 00:00

- Молодой человек вышел с работы, сел в метро, доехал до конечной станции и бесследно исчез. У него не было никаких оснований исчезать, были догадки о случайном криминале, возможно, что-то случилось на улице. Прошло уже две недели, а молодого человека до сих пор нет, - рассказала невеста Софья.

Друзья рассказывают, что Сергей был спокойным человеком, не склонным к депрессии. О чем еще рассказал журналист в эфире радио.

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ИСТОЧНИК KP.RU