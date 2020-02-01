Фотофакт: ижевский детский сад в районе Сельхозвыставки готов на 70%

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:18:02+03:00

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Ижевский детский сад в районе Сельхозвыставки готов на 70%. Об этом заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов 31 января во время визита на строительную площадку.

— Это говорит о том, что есть реальная перспектива завершить работы до плановой даты сдачи — конец октября. Заказчик в лице города и дальше в ежедневно обязан контролировать ход строительства и сообщать о малейших проблемах. Сейчас есть вопрос с подключением тепла, мы активно участвуем в его решении, чтобы рабочие могли приступить к чистовой отделке внутренних помещений. Это долгожданный детский сад для жителей микрорайона, — отметил премьер-министр.

Полгода назад на этом месте был только фундамент. Сейчас уже ведутся работы по облицовке. На 100% выполнены работы по водоснабжению, электрике, смонтирована газовая котельная, здесь будет автономное централизованное теплоснабжение. Также закончен контур теплоснабжения внутри, ведутся работы к подаче газа и обогреванию помещений, почти закончены работы по системе вентиляции, а на цокольном этаже приступили к косметической составляющей.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, часть суммы на разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы была предоставлена компанией-застройщиком данного микрорайона.

— Мы и дальше будет придерживаться именно такого формата работы. Будем вести переговоры с застройщиками с тем, чтобы частное финансирование применялось к строительству всех социальных объектов, — рассказал руководитель муниципалитета.

Общая стоимость строительства составляет 114,6 млн рублей — это средства федерального и регионального бюджетов, а также частные инвестиции.

Предполагается, что детский сад позволит разгрузить работающие дошкольные учреждения — №12 в мкрн Столичный и № 102, № 152, расположенные на Воткинском шоссе. Однако, и этого объекта, рассчитанного на 116 мест, не хватит, чтобы закрыть потребность, которая составляет сейчас более 800 детей.

Фото: ИВАНОВА Лада

Фото: ИВАНОВА Лада

Фото: ИВАНОВА Лада

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ИСТОЧНИК KP.RU