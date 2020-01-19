Три детских сада Удмуртии победили во всероссийском конкурсе

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:09:41+03:00

В конкурсе участвовали более 14 тысяч дошкольных образовательных организаций

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Детские сады №63, №229 Ижевска и Увинский детский сад стали победителями Всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». Им вручили грамоты и сертификаты на ценный подарок.

Конкурс проходил с 21 мая по 20 сентября 2019 года. В нем приняли участие 14 667 дошкольных образовательных организаций. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, выставку-смотр проводят для того, чтобы выявить 500 лучших детских садов России. Также поощрить руководство и коллективы образовательных организаций, укрепить материально-техническую базу организаций дошкольного образования.

- Наши сотрудники являются авторами методических пособий, рекомендаций, которые успешно прошли проверку Экспертного совета Министерства образования и науки Удмуртии. Мы реализуем творческие проекты, такие как театрализованная деятельность, «Литературный салон», «Дети и живопись». Поэтому охотно делимся своим опытом на всероссийских мероприятиях», — рассказала заведующая детского сада №63 Анна Бурдина.

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ИСТОЧНИК KP.RU