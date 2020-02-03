Паралимпиец из Удмуртии выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:54:19+03:00

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Паралимпиец из Удмуртии выиграл индивидуальную гонку в рамках Кубка мира по биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Владислав Лекомцев в первый день соревнований в спринте допустил неточный выстрел и уступил победителю Бенжамину Давье из Франции 32,6 секунды, третье место занял Григорий Вовчинскии из Украины

Однако во второй день в индивидуальной гонке спортсмен занял первое место, несмотря на один неточный выстрел Украинец Игорь Рептюх завоевал серебро. Призовую тройку замкнул россиянин Александр Проньков.

Соревнования проходили в Германии.

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ИСТОЧНИК KP.RU