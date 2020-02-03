2020-02-03T07:37:57+03:00
Спорт

Хоккейная команда из Ижевска выиграла у клуба из Ангарска

Матч закончился со счетом 3:2
Анастасия Захарова
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Фото: hcizhstal.ruФото: hcizhstal.ru
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«Ижсталь» победила в схватке с «Ермаком» из Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба хоккеистов.

Матч состоялся 1 февраля. Уже с самого начала «Ижсталь» взяла преимущество и сделала немало бросков, но вратарь «Ермака» спасал ситуацию. Во втором периоде удалось забить шайбу, но команда из Ангарска выровняла счет. К тому же в «Ижстали» удалили трех игроков.

В третьем периоде «Ермак» забил шайбу в ворота «Ижстали». Но уже через пять минут сталевары выровняли счет: Антон Кочуров подобрал шайбу в левом углу зоны нападения и сделал бросок с неудобной позиции, обойдя при этом судью. Потом хозяева льда забили победную шайбу. В итоге команда поднялась вверх на несколько строк в турнирной таблице.

Кстати, Антону Кочурову, потом вручили автомат Калашникова за то, что он забил переломную шайбу.

Сегодня сталевары встретятся с «Соколом» из Красноярска.

Победная раздевалка Автомат Кочурову.После выигранного матча у "Ермака" в победной раздевалке "Ижстали" автомат Калашникова был вручен капитану команды Антону Кочурову, забившему гол, оказавшимся в итоге переломным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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