Фестиваль «Удмуртский лед» торжественно открылся в Ижевске
В Ижевске около Монумента дружбы народов торжественно открыли фестиваль «Удмуртский лед». Площадку украсили 15 скульптур, которые делали художники со всей России и даже из-за границы. В этом году тематикой фестиваля стало 100-летие государственности Удмуртии.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Как рассказал нашему журналисту организатор фестиваля Анфим Ханыков, художники во время подготовки читали про Удмуртию в интернете и знакомились со сказками, мифами и легендами нашей республики.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Около монумента появились скульптуры «Угры», «Вукузё Ижевского пруда», «Вумурт и резчик льда», «Легенда Удмуртии», «Инмар» и другие.
В этом году скульптуры дополнили элементами виртуальной реальности. Чтобы «оживить» творения в своем телефоне, нужно скачать приложение «Удмуртский лед» или подписаться на аккаунт @iloveudmurtia в Instagram.
Экскурсия по фестивалю Удмуртский лёд в Ижевске.Multistreaming with https://restream.io/
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ИСТОЧНИК KP.RU
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