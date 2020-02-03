Фестиваль «Удмуртский лед» торжественно открылся в Ижевске

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:03:27+03:00

В этом году фестиваль посвящен 100-летию государственности республики

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В Ижевске около Монумента дружбы народов торжественно открыли фестиваль «Удмуртский лед». Площадку украсили 15 скульптур, которые делали художники со всей России и даже из-за границы. В этом году тематикой фестиваля стало 100-летие государственности Удмуртии.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Как рассказал нашему журналисту организатор фестиваля Анфим Ханыков, художники во время подготовки читали про Удмуртию в интернете и знакомились со сказками, мифами и легендами нашей республики.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Около монумента появились скульптуры «Угры», «Вукузё Ижевского пруда», «Вумурт и резчик льда», «Легенда Удмуртии», «Инмар» и другие.

В этом году скульптуры дополнили элементами виртуальной реальности. Чтобы «оживить» творения в своем телефоне, нужно скачать приложение «Удмуртский лед» или подписаться на аккаунт @iloveudmurtia в Instagram.

Экскурсия по фестивалю Удмуртский лёд в Ижевске.Multistreaming with https://restream.io/

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ИСТОЧНИК KP.RU