Ученья нет: ижевчанин не смог вернуться в Китай на учебу из-за коронавируса

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:52:23+03:00

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В Китае продолжает бушевать новый коронавирус. Страдают от него и студенты, которые учатся в Поднебесной. Среди них – 23-летний студент из УдГУ (4 курс) Илья Якимов, который после каникул не смог вернуться на учебу в Китай.

– В Ижевске я учусь на преподавателя английского и китайского. В рамках обучения мне можно было поехать по обмену в Хуачжунский университет науки и технологий (находится в городе Ухань) на полгода или год, – рассказывает ижевчанин. – В Ухани нам преподают курс китайского языка и культуры. Я уже учился там год назад и после возвращения захотел снова податься на обменную программу. Все документы уже были готовы, билеты куплены. Но в последний момент все рейсы туда просто отменили.

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Из-за вируса у Ильи и еще 11 студентов аннулировали билеты.

– О вирусе стало известно только в конце января, прямо перед китайским новым годом. Мы просто не знали даже, пустят или нет, потому что изначально запретов не было и мы не могли подумать, что настолько крупный город могут закрыть на карантин, – делится Илья. – Китайские авиакомпании разрешили обмен или возврат без штрафов всех билетов, но из-за высокой нагрузки делать это будут не быстро.

По словам студента, учеба у него была должна начаться 17 февраля, но в Поднебесной из-за вспышки вируса каникулы перенесли до начала марта.

– Знакомые, которые остались в Ухане, говорят, что город сильно опустел, все просто сидят по домам. Общественный транспорт и такси не ездят, только метро и то не полностью, – говорит Илья. – Сейчас я особо не переживаю, посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Напомним, что новым типом коронавируса в Китае заразились 17 205 человек по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья), 361 пациент скончался. В Удмуртии проверили 7 жителей, заболевших после поездки в КНР. Опасения не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU