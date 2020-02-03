Можно ли в Ижевске оформить страховку от коронавируса?

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:05:20+03:00

В последнее время ижевчане спрашивают в страховых компаниях о такой услуге

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Ижевчане начали оформлять полисы на случай заражения коронавирусом. Об этом «Комсомолке» рассказали в одной из страховых компаний города.

Как рассказал страховой агент, за последние несколько дней люди оформили не менее десяти страховок с такой формулировкой, причем пришли целенаправленно. Существует даже специальная программа для выезжающих заграницу.

- Люди стремятся застраховать свое здоровье, чтобы в случае заражения коронавирусом получить медицинское обслуживание заграницей, в данном случае - в Китае, - объясняет специалист. - Еще людей, купивших путевки в Китай, волнует, выплатят ли им стоимость тура, так как границы закрыты. И, конечно, на случай заражения коронавирусом в России.

Стоимость страховки составляет примерно 500 рублей.

Другая компания, занимающаяся страхованием жизни и здоровья, заявила, что застраховаться от коронавируса у них тоже можно, но за 50 тыс. рублей.

- В эту стоимость входит вообще все, и в том числе коронавирус! Если что, вас примут в любом госпитале, также стоимость покроет все расходы на лечение, - рссказал оператор.

А вот в офис «Росгосстраха» с вопросами о коронавирусе пока не обращались, об этом сообщили представители компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU