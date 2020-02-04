2020-02-04T06:11:17+03:00
Недвижимость

Полсотни самосвалов работали это ночью на дорогах Ижевска

С начала зимнего сезона на снегосвалку вывезено уже 310 тысяч кубометров снега
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Для вывоза снега с улиц города в ночь с 3 на 4 февраля только подрядной организацией «ДРЭУ» были задействованы 50 самосвалов и 18 фронтальных погрузчиков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Снег будет вывозился с улиц Пушкинская, Ленина, М.Горького, Советская, Молодежная, Магистральная, К.Маркса, Первомайская, Совхозная, 40 лет Победы, Ломоносова, Коммунаров, Тимирязева, Репина, Новая, Трудовая, пер. Северный, пер. Широкий. А также с улиц Свердлова, Пастухова на участке от Свердлова до Пушкинской, пер. Интернациональном, ул. Красноармейская от Советской до К.Либкнехта.

Отметим, что с начала зимнего сезона в Ижевске на снегосвалку вывезено 310 тысяч кубометров снега. Это треть от прошлогоднего объема вывезенного снега и половина объема снега, вывезенного в сезон 2017-2018 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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