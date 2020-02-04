Больше 12 000 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:08:26+03:00

Из них более 9000 – дети

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С 27 января по 2 февраля в Удмуртии заболели ОРВИ 12 509 человек, 9 439 из них – дети. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратился 6 361 человек, в том числе 4 828 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей столицы Удмуртии ниже эпидпорога на 15%.

В ведомстве отмечают, что эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Дебесском и Кезском районах республики.

Важно!

В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать комплекс профилактических мероприятий:

- избегать мест большого скопления людей;

- не рекомендуется участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (медицинскую маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применять средства экстренной неспецифической профилактики (противовирусные, иммунобиологические препараты).

При появлении первых симптомов заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU