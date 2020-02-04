Больше 12 000 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю
С 27 января по 2 февраля в Удмуртии заболели ОРВИ 12 509 человек, 9 439 из них – дети. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
В Ижевске за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания обратился 6 361 человек, в том числе 4 828 детей. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей столицы Удмуртии ниже эпидпорога на 15%.
В ведомстве отмечают, что эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости было зарегистрировано в Дебесском и Кезском районах республики.
Важно!
В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать комплекс профилактических мероприятий:
- избегать мест большого скопления людей;
- не рекомендуется участвовать в массовых культурных, спортивных мероприятиях;
- чаще проветривать помещение;
- использовать защитные меры (медицинскую маску);
- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применять средства экстренной неспецифической профилактики (противовирусные, иммунобиологические препараты).
При появлении первых симптомов заболевания необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Фестиваль «Удмуртский лед» торжественно открылся в Ижевске
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»