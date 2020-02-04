Районные этапы чемпионата по хоккею на валенках прошли в Ижевске

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:17:36+03:00

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В Ижевске прошли районные этапы чемпионата по хоккею на валенках (6+). Об этом сообщает пресс-служба города.

- Более 180 представителей органов муниципальной власти, депутатов, общественных организаций и активная молодежь соревновались в быстроте и ловкости. Всего в чемпионате приняли участие 15 команд на 5 площадках города, - сообщает пресс-служба.

В итоге победителями районного этапа в Ленинском районе стала команда ПАО «Ижсталь», Октябрьском районе - команда «Пирамида», Устиновском районе - команда «Синтез молодежный», Первомайском районе - «Соцгород», Индустриальном районе - команда «Столичный».

Финал чемпионата пройдет 9 февраля в 12:00 на СК «Чекерил». При этом соревнования станут одним из 13 спортивных дисциплин Всероссийского дня зимних видов спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU