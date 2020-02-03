2020-02-03T12:12:10+03:00
Общество

Из-за плохой погоды в Сарапуле закрыли движение по сезонному пути

Движение закрыли 31 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/ps.sarapulФото: vk.com/ps.sarapul
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В Сарапуле (Удмуртия) временно перекрыли движение для машин по сезонному резервному пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями временно перекрыто движение для автотранспорта по пути сообщением Сарапул улица Гончарова – Сарапульский район с. Шевырялово с 18:00 час. 31.01.2020. Информационные аншлаги выставлены, - говорится в сообщении.

Об открытии движения будет сообщено дополнительно. Основные дороги в границах Сарапула функционирует в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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