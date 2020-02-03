Из-за плохой погоды в Сарапуле закрыли движение по сезонному пути
В Сарапуле (Удмуртия) временно перекрыли движение для машин по сезонному резервному пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- В связи с неблагоприятными погодными явлениями временно перекрыто движение для автотранспорта по пути сообщением Сарапул улица Гончарова – Сарапульский район с. Шевырялово с 18:00 час. 31.01.2020. Информационные аншлаги выставлены, - говорится в сообщении.
Об открытии движения будет сообщено дополнительно. Основные дороги в границах Сарапула функционирует в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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