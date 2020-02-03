Из-за плохой погоды в Сарапуле закрыли движение по сезонному пути

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сарапуле (Удмуртия) временно перекрыли движение для машин по сезонному резервному пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями временно перекрыто движение для автотранспорта по пути сообщением Сарапул улица Гончарова – Сарапульский район с. Шевырялово с 18:00 час. 31.01.2020. Информационные аншлаги выставлены, - говорится в сообщении.

Об открытии движения будет сообщено дополнительно. Основные дороги в границах Сарапула функционирует в штатном режиме.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин не смог вернуться в Китай на учебу из-за коронавируса.

- Накат, снежные заносы и порывистый ветер: водителям Удмуртии рекомендует быть внимательнее на дорогах.

- В Удмуртстате рассказали, на сколько сократилась численность населения Удмуртии за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU