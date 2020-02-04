Уникальную почтовую открытку обнаружили в Ижевске

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:32:30+03:00

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В Ижевске нашли уникальную почтовую открытку. Об этом "Комсомолке" рассказала владелица.

- Я знакома с одной женщиной, которая коллекционировала открытки когда-то давно. Она решила продать всю коллекцию за какие-то копейки, потому что ей надоело этим заниматься, и они лежали без дела. А я как раз люблю разные старинные вещи, - поделилась ижевчанка.

Среди открыток женщина нашла почтовую карточку с фотографией реки Иж, датированную 1910 годом! По словам историка Максима Блинова, подлинность открытки не вызывает сомнений.

- Дата печати вполне достоверна, ижевское почтовое отделение находилось на улице Базарной, - прокомментировал историк.

Необычна и композиция самого кадра.

- Интересна композиция на снимке, когда оба собора оказались в одном кадре. Также редкая возможность увидеть бытовую сцену стирки белья, подобных фрагментов бытовой повседневности дошло до нас немного, - рассказал Блинов.

Фото: Александра Бусоргина

Несмотря на то что на открытке указан изготовитель - издательский магазин Буйлова, фотографа установить не удалось. Однако после расшифровки подписи открытки стало ясно: она адресована статскому советнику Зыкову.

- Обращение «высокоблагородие» принадлежало к титулу статского советника. Фамилия «Зыков» в принципе встречается в Ижевске, - пояснил историк.

Как сообщают открытые источники, согласно Табели о рангах, которая была введена Петром I в 1722 году, чин статского советника относился к V классу табели, то есть входил в число высших чинов Российской империи.

Полный текст открытки выглядит так: «Надежда Ивановна и Павел Николаевич! Поздравляем вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новымъ Годомъ. Нижний Тагил. Его Высокородию Павлу Николаевичу Зыкову. 24.12.10»

По словам историка, сама открытка имеет как историческую ценность, так и ценность для коллекционеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU