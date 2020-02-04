Сотрудник полиции в Удмуртии применил табельное оружие для остановки нарушителя
В Удмуртии сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Вечером сотрудники автопатруля ДПС отдела полиции «Глазовский» на участке автодороги «Игра – Глазов» обратили внимание на автомобиль ВАЗ, передвигающийся с нарушением правил дорожного движения. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, - сообщает пресс-служба.
Сотрудники стали преследовать нарушителя, в ходе чего неоднократно просили водителя остановиться. Нарушитель не останавливался, создавая при этом аварийные ситуации. В связи с этим сотрудником ДПС было применено табельное оружие, которым он повредил заднее колесо.
Нарушитель был задержан, им оказался 29-летний житель Глазовского района, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На данный момент в отношении водителя составлено 8 административных протоколов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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