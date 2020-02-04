Ремонт водопровода на улице Холмогорова в Ижевске планируют завершить до вечера 4 февраля

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:24:53+03:00

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В Ижевске на улице Холмогорова планируют восстановить повреждение водопровода до 22:00 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Замене подлежит 6 метров чугунного трубопровода диаметром 700 мм. При этом у дома по улице Холмогорова, 45 установлена емкость с питьевой водой, - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 февраля произошло повреждение водопровода диаметром 700 мм, 1988 года постройки. Причина аварийной ситуации - продольная трещина водопровода.

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Порыв на Холмогорова в Ижевске .

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ИСТОЧНИК KP.RU