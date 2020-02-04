Ремонт водопровода на улице Холмогорова в Ижевске планируют завершить до вечера 4 февраля
В Ижевске на улице Холмогорова планируют восстановить повреждение водопровода до 22:00 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Замене подлежит 6 метров чугунного трубопровода диаметром 700 мм. При этом у дома по улице Холмогорова, 45 установлена емкость с питьевой водой, - говорится в сообщении.
Напомним, что 3 февраля произошло повреждение водопровода диаметром 700 мм, 1988 года постройки. Причина аварийной ситуации - продольная трещина водопровода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Озеро на дороге и путь через забор - 10 фото с затопленной улицы Смоленской в Ижевске.
- Повреждение водопровода на улице Холмогорова удалось локализовать, когда завершатся работы?
- И снова повреждение водопровода на Холмогорова. Узнали, где отключили воду.
Порыв на Холмогорова в Ижевске .
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»