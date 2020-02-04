Электронной записью в школу в Удмуртии воспользовались более семи тысяч родителей
В Удмуртии более семи тысяч родителей воспользовались электронной записью в школу. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- 1 февраля стартовала запись в первые классы во все школы города Сарапула и школы №№ 24, 25, 29, 30, 32, 41, 86 города Ижевска. В этот день было подано 1165 электронных заявлений. 15 января был дан старт записи в школы республики, - сообщает пресс-служба.
В прошлом году за аналогичный период было подано 14 144 заявления, но с множественными дублями - на одного ребенка приходилось до нескольких десятков заявлений. В этом году такая ситуация исключена. Кстати, в прошлом году за период старта приемной кампании на страницу с описанием услуги зашли 54 754 раза, в этом году - 77 285 раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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