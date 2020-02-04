ХК «Ижсталь» обыграла красноярский «Сокол»

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:27:14+03:00

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3 февраля, в понедельник, в Ижевске состоялась встреча команд «Ижсталь» и «Сокол» (Красноярск), которая завершилась победой сталеваров. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый период не принес командам ни одной забитой шайбы, зато во втором периоде сталевары открыли счет. Гости смогли ответить голом, но он стал единственным в этой игре. Между тем «Ижсталь» забила еще три шайбы в ворота соперника. Игра завершилась со счетом 4:1.

После победы над «Соколом» ижсталевцы признали лучшим игроком матча защитника Ивана Сухих. Ему вручили переходящий приз - макет автомата Калашникова.

- Команду и всех болельщиков - с победой! Получилось. То, что просили ребят, полностью выполнили. Во всех линиях сыграли достаточно хорошо: вратарь подчищал, в обороне отработали, голы хорошие забили. Ребята полностью заслужили эту победу. У каждой команды свои цели, у нас - своя, мы ее выполняем, - сказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU