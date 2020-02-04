2020-02-04T11:27:14+03:00
Спорт

ХК «Ижсталь» обыграла красноярский «Сокол»

Матч состоялся 3 февраля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Наталья АКИЛИНАФото: Наталья АКИЛИНА
Изменить размер текста:

3 февраля, в понедельник, в Ижевске состоялась встреча команд «Ижсталь» и «Сокол» (Красноярск), которая завершилась победой сталеваров. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый период не принес командам ни одной забитой шайбы, зато во втором периоде сталевары открыли счет. Гости смогли ответить голом, но он стал единственным в этой игре. Между тем «Ижсталь» забила еще три шайбы в ворота соперника. Игра завершилась со счетом 4:1.

После победы над «Соколом» ижсталевцы признали лучшим игроком матча защитника Ивана Сухих. Ему вручили переходящий приз - макет автомата Калашникова.

- Команду и всех болельщиков - с победой! Получилось. То, что просили ребят, полностью выполнили. Во всех линиях сыграли достаточно хорошо: вратарь подчищал, в обороне отработали, голы хорошие забили. Ребята полностью заслужили эту победу. У каждой команды свои цели, у нас - своя, мы ее выполняем, - сказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это да! Уникальную почтовую открытку обнаружили в Ижевске.

- Районные этапы чемпионата по хоккею на валенках прошли в Ижевске. Кто вышел в финал.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсмен из Удмуртии стал третьим на чемпионате мира в Канаде
Трех подростков задержали в Ижевске по подозрению в серии угонов
За январь в Ижевске более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку
У жительницы Удмуртии за долги изъяли «Мерседес»
ХК «Ижсталь» обыграла красноярский «Сокол»
Две легковушки столкнулись на трассе Удмуртии
Электронной записью в школу в Удмуртии воспользовались более семи тысяч родителей
Сотрудник полиции в Удмуртии применил табельное оружие для остановки нарушителя
Уникальную почтовую открытку обнаружили в Ижевске
Ремонт водопровода на улице Холмогорова в Ижевске планируют завершить до вечера 4 февраля
Районные этапы чемпионата по хоккею на валенках прошли в Ижевске
Больше 12 000 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай
Полсотни самосвалов работали этой ночью на дорогах Ижевска