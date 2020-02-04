2020-02-04T12:26:37+03:00
Общество

За январь в Ижевске более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку

Почти 200 машин отвезли на спецстоянки
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Лада ИвановаФото: Лада Иванова
Изменить размер текста:

В Ижевске за январь 2020 года более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку и стоянку машин. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по городу.

- Сотрудниками Госавтоинспекции Ижевска проводятся мероприятия по предупреждению и пресечению административных правонарушений, связанных с остановкой и стоянкой машин в местах, где это запрещено ПДД. Так, в январе 2020 года к ответственности привлечены более 350 водителей, при этом почти 200 авто были доставлены на спецстоянку, - сообщает пресс-служба.

В основном машины создают помехи для движения транспортных средств, в том числе служб экстренной помощи, мешают очистке проезжей части от снега. Автомобилистов призывают соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- У жительницы Удмуртии за долги изъяли «Мерседес». Сколько она задолжала.

- Ура! ХК «Ижсталь» обыграла команду из Красноярска.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсмен из Удмуртии стал третьим на чемпионате мира в Канаде
Трех подростков задержали в Ижевске по подозрению в серии угонов
За январь в Ижевске более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку
У жительницы Удмуртии за долги изъяли «Мерседес»
ХК «Ижсталь» обыграла красноярский «Сокол»
Две легковушки столкнулись на трассе Удмуртии
Электронной записью в школу в Удмуртии воспользовались более семи тысяч родителей
Сотрудник полиции в Удмуртии применил табельное оружие для остановки нарушителя
Уникальную почтовую открытку обнаружили в Ижевске
Ремонт водопровода на улице Холмогорова в Ижевске планируют завершить до вечера 4 февраля
Районные этапы чемпионата по хоккею на валенках прошли в Ижевске
Больше 12 000 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай
Полсотни самосвалов работали этой ночью на дорогах Ижевска