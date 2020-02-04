За январь в Ижевске более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:26:37+03:00

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В Ижевске за январь 2020 года более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку и стоянку машин. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по городу.

- Сотрудниками Госавтоинспекции Ижевска проводятся мероприятия по предупреждению и пресечению административных правонарушений, связанных с остановкой и стоянкой машин в местах, где это запрещено ПДД. Так, в январе 2020 года к ответственности привлечены более 350 водителей, при этом почти 200 авто были доставлены на спецстоянку, - сообщает пресс-служба.

В основном машины создают помехи для движения транспортных средств, в том числе служб экстренной помощи, мешают очистке проезжей части от снега. Автомобилистов призывают соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU