У жительницы Удмуртии за долги изъяли «Мерседес»
В Ижевске у местной жительницы изъяли машину «Мерседес» из-за задолженности в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- В отношении женщины возбуждено 19 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам, штрафам, коммунальные платежи, электроэнергию на общую сумму 200 тысяч рублей. Судебными приставами было установлено, что женщина является собственником иномарки «Мерседес», - сообщает пресс-служба.
Иномарка была арестована и принудительно доставлена на спецстоянку, пока хозяйка не оплатит долг, в противном случае машину передадут на реализацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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