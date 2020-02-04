2020-02-04T12:43:39+03:00
Общество

У жительницы Удмуртии за долги изъяли «Мерседес»

Она не оплачивает штрафы, коммунальные платежи и налоги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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В Ижевске у местной жительницы изъяли машину «Мерседес» из-за задолженности в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- В отношении женщины возбуждено 19 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам, штрафам, коммунальные платежи, электроэнергию на общую сумму 200 тысяч рублей. Судебными приставами было установлено, что женщина является собственником иномарки «Мерседес», - сообщает пресс-служба.

Иномарка была арестована и принудительно доставлена на спецстоянку, пока хозяйка не оплатит долг, в противном случае машину передадут на реализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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