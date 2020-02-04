2020-02-04T14:56:05+03:00
Общество

Проверка гарантийных дорожных объектов в Удмуртии начнется в апреле

Всего проверят более 100 дорог
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
Изменить размер текста:

Более 100 дорожных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оценят в Удмуртии. Об этом сообщает региональный офис нацпроекта.

В их число попали 79 объектов региональных и местных дорог, которые отремонтировали в прошлом году в рамках нацпроекта.

Отметим, что в республике в 2019 году создали специальный штаб, который проверяет состояние отремонтированных автодорог. Для проверки созданы технические комиссии, в состав которых входят представители заказчиков и подрядчиков, а также общественники. Информация о выявленных дефектах направляется в региональный координационный штаб. Кроме того, отдельная комиссия мониторит жалобы на гарантийные дороги в социальных сетях.

Напомним, что в 2020 году в Удмуртии планируют отремонтировать свыше 200 км автомобильных дорог. 80,6 км отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), 100,9 км - в рамках республиканской программы «Опорный план дорожной деятельности» (ОПДД), еще 25,24 км - по госпрограмме развития сельского хозяйства (РСХ).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Спортсмен из Удмуртии стал третьим на чемпионате мира в Канаде

3 млрд рублей направили в Удмуртию на улучшение жилищных условий ветеранов

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильный паводок прогнозируют эксперты в Удмуртии в этом году
«Однажды я набрала полную тележку просрочки»: ижевчанка рассказала, как проверяет сроки годности продуктов в магазинах
Рекордное количество осадков выпало в Ижевске за последние сутки
Проверка гарантийных дорожных объектов в Удмуртии начнется в апреле
Спортсмен из Удмуртии стал третьим на чемпионате мира в Канаде
Трех подростков задержали в Ижевске по подозрению в серии угонов
За январь в Ижевске более 350 водителей привлечено к административной ответственности за неправильную парковку
У жительницы Удмуртии за долги изъяли «Мерседес»
ХК «Ижсталь» обыграла красноярский «Сокол»
Две легковушки столкнулись на трассе Удмуртии
Электронной записью в школу в Удмуртии воспользовались более семи тысяч родителей
Сотрудник полиции в Удмуртии применил табельное оружие для остановки нарушителя
Уникальную почтовую открытку обнаружили в Ижевске
Ремонт водопровода на улице Холмогорова в Ижевске планируют завершить до вечера 4 февраля
Районные этапы чемпионата по хоккею на валенках прошли в Ижевске
Больше 12 000 жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай
Полсотни самосвалов работали этой ночью на дорогах Ижевска