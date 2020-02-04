Проверка гарантийных дорожных объектов в Удмуртии начнется в апреле

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:56:05+03:00

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Более 100 дорожных объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оценят в Удмуртии. Об этом сообщает региональный офис нацпроекта.

В их число попали 79 объектов региональных и местных дорог, которые отремонтировали в прошлом году в рамках нацпроекта.

Отметим, что в республике в 2019 году создали специальный штаб, который проверяет состояние отремонтированных автодорог. Для проверки созданы технические комиссии, в состав которых входят представители заказчиков и подрядчиков, а также общественники. Информация о выявленных дефектах направляется в региональный координационный штаб. Кроме того, отдельная комиссия мониторит жалобы на гарантийные дороги в социальных сетях.

Напомним, что в 2020 году в Удмуртии планируют отремонтировать свыше 200 км автомобильных дорог. 80,6 км отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), 100,9 км - в рамках республиканской программы «Опорный план дорожной деятельности» (ОПДД), еще 25,24 км - по госпрограмме развития сельского хозяйства (РСХ).

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ИСТОЧНИК KP.RU