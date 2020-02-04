2020-02-04T16:06:13+03:00
Общество

«Однажды я набрала полную тележку просрочки»: ижевчанка рассказала, как проверяет сроки годности продуктов в магазинах

Ольга Филиппова занимается этим уже год
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Казалось бы, у 35-летней ижевчанки Ольги Филипповой должно быть полно забот: муж, ребенок, сейчас в семье ждут появления второго. Но помимо подготовки к родам девушка умудряется еще и бороться с просрочкой в ижевских магазинах.

4 февраля в прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107, 6 FM, 12+) ижевчанка рассказала, почему вообще начала заниматься такими проверками.

- Год назад я начала анализировать составы продуктов питания, завела «Инстаграм», где помогала людям выбирать лучшее из имеющегося на полках, - рассказывает горожанка. - Естественно, начала натыкаться на просрочку. Сначала просто оставляла на полках, но потом поняла: не все такие внимательные, как я. Поэтому стала указывать на недостатки продавцам.

Несмотря на то, что к активным действиям девушка перешла только три месяца назад, слава о ней в магазинах, куда Ольга ходит постоянно, уже разнеслась.

- Однажды я вообще набрала полную тележку просрочки! Это кошмар! Многие продавцы предпочитают делать вид, что это не их товар, что не знают, откуда взялась просрочка, - говорит Оля. - Продавцы постарше начинают хамить. Почему-то им кажется, что я их, как котят, тыкаю носом. А я не скандалю: констатирую факт и жду ответа. Это же ваш косяк, вы хоть извинитесь, скажите, что сейчас уберем, проверим - это же несложно сделать. Но в ответ слышала грубости.

Полностью эфир можно послушать здесь.

"Ревизорро" по-ижевски: беременная ижевчанка Ольга Филиппова в одиночку борется с просрочкой в магазинах

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Подробнее прочитать про Ольгу и ее дело можно в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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