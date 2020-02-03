3 Февр. 2020 2020-02-03T09:13:37+03:00

В этом году фестиваль будет посвящен 100-летию государственности Удмуртии

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Фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске возглавил ТОП-5 зимних гастрономических событий в России. Список был составлен туристическим порталом «Турстат».

Также в топ вошли фестиваль «Самоварное настроение» в Клину (Московская область), ресторанный фестиваль «Крым на тарелке» в Севастополе (Крым), Праздник длинной колбасы в Калининграде и праздник буузы (популярное национальное блюдо Бурятии) «Буузын Баяр» в Улан-Удэ (Бурятия).

Рейтинг был составлен на основе их популярности и уникальности.

Напомним, в этом году фестиваль «Всемирный день пельменя» в Удмуртии проходит в рамках 100-летия Государственности республики с 1 по 8 февраля. Афишу мероприятий можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU