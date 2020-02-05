Участникам преступной группы в Удмуртии ужесточили наказание, назначенное приговором

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:27:09+03:00

Они занимались незаконным сбытом наркотиков по России

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В Удмуртии Верховный суд ужесточил наказание, назначенное приговором в отношении членов преступной группы, которые занимались незаконным сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Граждане, не являющиеся жителями Удмуртии, участвовали в незаконном сбыте наркотиков с использованием интернета в крупном и особо крупном размере. Наркотические средства между участниками преступного сообщества передавались, в основном, бесконтактным способом, в том числе значительными партиями. Участники группы жили в Таиланде. Деньги выводили с помощью банковских карт, которые оформляли на посторонних людей, - сообщает пресс-служба.

Сбыт наркотиков производился в Ижевске, Самаре, Архангельске, Новом Уренгое, Екатеринбурге, Мурманске, Якутске, Южно-Сахалинске и других городах. Всего осуждено 16 участников группы.

Судом второй инстанции двоим осужденным отменена отсрочка отбывания наказания, а также условная мера ответственности, им определено исполнять наказание в виде лишения свободы реально от 7 до 9 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU