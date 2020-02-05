2020-02-05T10:24:40+03:00
Спорт

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Ижевске

Соревнование пройдет на лыжном комплексе им. Кулаковой
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 8 февраля пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (12+). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

- Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям: Юноши (17 лет и моложе) - 5 км, девушки (17 лет и моложе) - 5 км, женщины (18 и старше) - 10 км , мужчины (18 лет и старше) - 10 км, - говорится в сообщении.

Также к участию в соревнованиях допускаются граждане иностранных государств. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

При этом участие в гонках осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.

Старт гонки состоится в Ижевске на базе АУ УР «СОЛК им. Г. А. Кулаковой» (Якшур-Бодьинский тракт, 14/7).

Кстати, добраться до старта можно будет на бесплатном автобусе от остановки «С/х академия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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