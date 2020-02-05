2020-02-05T11:25:01+03:00
Происшествия

В уклонении от налогов на 15 миллионов рублей подозревают директора ижевской фирмы

Уголовное дело направлено в суд
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Прокуратура Удмуртии направило в суд уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих фирм Ижевска. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, чуть больше, чем за год, она не заплатила в бюджет больше 15 миллионов рублей.

– С января 2017 года по март 2018 года она уклонилась от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложных данных о хозяйственных взаимоотношениях с другими юридическими лицами, – говорится в сообщении.

Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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