В уклонении от налогов на 15 миллионов рублей подозревают директора ижевской фирмы
Прокуратура Удмуртии направило в суд уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих фирм Ижевска. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, чуть больше, чем за год, она не заплатила в бюджет больше 15 миллионов рублей.
– С января 2017 года по март 2018 года она уклонилась от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложных данных о хозяйственных взаимоотношениях с другими юридическими лицами, – говорится в сообщении.
Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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