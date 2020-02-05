Шесть школ Ижевска закрыли классы на карантин по ОРВИ

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:58:43+03:00

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В связи с увеличением заболеваемости ОРВИ, в Ижевске закрыли на карантин девять групп в детских садах и восемь классов в шести школах. Об этом сообщила и.о. начальника Управления образования Администрации города Ижевска Наталья Гвоздкова.

Тем не менее, такое количество считается небольшим, и о закрытии образовательных учреждений целиком речи пока не идет. Руководство школ и садиков принимает решение о закрытии отдельных классов и групп в том случае, если заболевает 20% учеников. Для того чтобы закрыть школу, необходимо особое распоряжение.

- Официального приказа Роспотребнадзора пока нет, - говорит Наталья Гвоздкова. – Когда он будет, мы уведомим руководителей образовательных учреждений, что при посещаемости ниже 50% можно будет закрывать не только классы, но и школы. Пока же эпидобстановка у нас нормальная.

Напомним, в прошлом году карантины в школах Ижевска был введены с 12 по 19 февраля, как будет в этом году, пока сказать сложно.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртии подтвердили, что постановления главного санитарного врача о закрытии школ на карантин пока нет, так как эпидемичсекий порог не превышен ни в Ижевске, ни в Удмуртии.

По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, из ближайших к Удмуртии регионов, пока только в двух складывается неблагоприятная эпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу – это Татарстан и Оренбургская область. Как сообщает Роспотребнадзор, в Казани заболеваемость выше эпидемического порога на 31,7%, а в Оренбургской области – на 27,7 %. Всего эпидемия ОРВИ и гриппа коснулась уже 23 регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU