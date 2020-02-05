После страшного ДТП в Удмуртии трое детей остались сиротами
После ДТП, которое произошло на трассе Ижевск-Сарапул 2 февраля, сиротами остались трое детей. Об этом «Комсомолке» рассказала уполномоченный по правам ребенка при главе Удмуртии Ольга Авдеева.
- Это двое дошкольников и девочка-подросток школьного возраста. У семьи были доброжелательные отношения с бабушками с обеих сторон, обе выразили желание принять детей. Сейчас будет оформляться временная опека - она оформляется очень быстро, чтобы дети не оставались без законного представителя, - пояснила она.
За это время органы опеки будут решать, кто оформит официальное опекунство над детьми. Тем временем в поддержку осиротевших детей через благотворительный фонд начали собирать деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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