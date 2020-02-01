Смертельное ДТП произошло на трассе Ижевск – Сарапул

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:44:12+03:00

Фото: и. о. начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников

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Авария с погибшими произошла 1 февраля в 11:15 на 12 километре автодороги Ижевск – Сарапул. Там столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибло два человека: водитель и пассажир автомобиля «Фиат».

- За рулем была девушка 1988 года рождения, возраст мужчины пассажира пока не установлен. При совершении обгона водитель при возвращении на свою полосу движения не сбавилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, - сообщил и. о. начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников.

На «встречке» «Фиат» столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ». Потом данный автомобиль столкнулся еще с двумя автомобилями: «Лада Ларгус» и «Фольксваген Тегуан».

Уточняется, что других пострадавших в данной аварии нет.

ГИБДД напоминает, что на заснеженной дороге особенно важно соблюдать внимательность и безопасный скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU