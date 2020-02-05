Должны ли ижевчане содержать безответственных родителей в старости?

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:46:44+03:00

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Ижевчане возмущаются, что безответственные родители просят их содержать в старости, хотя сами не платили алименты на своих детей.

— Мой отец не выплачивал алименты в детстве. Сейчас он на пенсии, требует, чтобы я его содержала. Могу ли я этого не делать по закону? — интересуется Юлия.

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Шлык пояснил, что по Семейному кодексу дети действительно должны содержать нетрудоспособных родителей. Но добиться справедливости можно.

— Если установить обстоятельства, которые подтверждают факт уклонения родителя от обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, суд может отказать истцу в удовлетворении иска о взыскании алиментов, — поясняет юрист.

Кстати, в прошлом году в связи с изменением пенсионного возраста предлагали оставить прежним возраст, с которого родители могут требовать от детей помощи. Но, по словам Сергея Шлыка, в Семейный кодекс никаких поправок по этому поводу не вносили.

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ИСТОЧНИК KP.RU