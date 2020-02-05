2020-02-05T17:34:03+03:00
Общество

Муниципальная милиция в Ижевске выявила 167 нарушений в работах по очистке крыш

Всего управлением муниципальной милиции в январе было выявлено 299 нарушений
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске муниципальная милиция выявила 299 нарушений правил благоустройства города по «зимним составам». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Нарушения касаются в первую очередь очистки крыш от сосулек и снежных навесов

- 167, непроведения работ по расчистке территорий от снега, удалению зимней скользкости - 111, складирование снега в неустановленных местах – 21. Так, 4 февраля сотрудниками муниципальной милиции осмотрены 92 объекта, выявлены 39 нарушений, - отмечается в сообщении.

Также самостоятельно возведенные козырьки не относятся к общему имуществу дома, ответственность за их содержание возлагается на собственников квартир.

Горожанам при обнаружении снега и сосулек, висящих на крыше дома необходимо обращаться в обслуживающую организацию. Если УК не принимает необходимых мер по уборке снега, сообщить об этом в службу 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно). А потом в Управление муниципальной милиции по телефону 41-43-18 (в рабочее время).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Должны ли ижевчане содержать безответственных родителей в старости?

- Кажется, ижевчане попадут на «Первый». У нас снимает «Острый репортаж» Алла Михеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Могут ли жители Ижевска заразиться коронавирусом от экзотических животных
Спасенного котенка из шахты лифта в Ижевске приютили новые хозяева
Муниципальная милиция в Ижевске выявила 167 нарушений в работах по очистке крыш
Должны ли ижевчане содержать безответственных родителей в старости?
«Острый репортаж» для «Вечернего Урганта» снимают в Ижевске
После страшного ДТП в Удмуртии трое детей остались сиротами
Шесть школ Ижевска закрыли классы на карантин по ОРВИ
Открытый гроб и заброшенный крематорий: что обнаружили искатели умерших душ в Ижевске?
В уклонении от налогов на 15 миллионов рублей подозревают директора ижевской фирмы
Двух жителей Удмуртии подозревают в сбыте психотропных веществ
Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2019 года составила 33 438 рублей
Ижевчанку задержали по подозрению в покушении на мошенничество
Минувшей ночью с улиц Ижевска вывезли 12 тысяч кубометров снега
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Ижевске
Участникам преступной группы в Удмуртии ужесточили наказание, назначенное приговором
Бабушка умершего в Ижевске Децла не знает о кончине внука
36-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
«Избавилась» от долгов: ижевчанка подделала документы, чтобы не платить по кредитам