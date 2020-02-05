Муниципальная милиция в Ижевске выявила 167 нарушений в работах по очистке крыш

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:34:03+03:00

Всего управлением муниципальной милиции в январе было выявлено 299 нарушений

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В Ижевске муниципальная милиция выявила 299 нарушений правил благоустройства города по «зимним составам». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Нарушения касаются в первую очередь очистки крыш от сосулек и снежных навесов

- 167, непроведения работ по расчистке территорий от снега, удалению зимней скользкости - 111, складирование снега в неустановленных местах – 21. Так, 4 февраля сотрудниками муниципальной милиции осмотрены 92 объекта, выявлены 39 нарушений, - отмечается в сообщении.

Также самостоятельно возведенные козырьки не относятся к общему имуществу дома, ответственность за их содержание возлагается на собственников квартир.

Горожанам при обнаружении снега и сосулек, висящих на крыше дома необходимо обращаться в обслуживающую организацию. Если УК не принимает необходимых мер по уборке снега, сообщить об этом в службу 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно). А потом в Управление муниципальной милиции по телефону 41-43-18 (в рабочее время).

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ИСТОЧНИК KP.RU