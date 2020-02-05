Спасенного котенка из шахты лифта в Ижевске приютили новые хозяева

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:43:26+03:00

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Спасенного котенка из шахты лифта по улице 9 Января в Ижевске приютила семья из села Ягул. Об этом «Комсомолке» рассказали в управляющей компании дома ЖРП №8.

- Котенка взяла семья из села Ягул – подруга дочери старшей по дому Анны Новиковой. Он живет в коттедже. Малыша назвали Уголек. Теперь он любимый член семьи, но Уголек уже начал хулиганить - разрыл землю в горшках. Хорошая, любящая животных семья. Котенок живет там уже неделю. Его помыли, проглистогонили, поставили прививки, приучили к лотку, — рассказали в управляющей компании.

Напомним, почти двое суток в шахте лифта одного из домов Ижевска плакал маленький котенок. О том, что с ним стало после спасения, читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU