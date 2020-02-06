2020-02-06T05:55:14+03:00
Общество

Вправе ли ижевчане требовать долги по алиментам с родителей после своего совершеннолетия?

На вопрос отвечает семейный юрист
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

На вопрос о законности требований долгов по алиментам у родителей после совершеннолетия отвечает ижевский юрист Сергей Шлык.

Все началось с вопроса ижевчанки Анастасии. Она рассказала, что еще в ее детстве отцу насчитали крупный долг по алиментам. Будучи совершеннолетней, Анастасия решила узнать, вправе ли она потребовать вернуть ей долг.

- Выплата алиментов в судебном порядке прекращается, когда ребенок становится совершеннолетним. Об этом говорится в абзаце 2 пункта 2 статьи 120 Семейного кодекса России. Когда ответчик полностью исполняет алиментные обязательства, исполнительное производство прекращается. Однако если алименты в итоге не выплатили, можно добиться справедливости, - объясняет юрист.

Также семейный адвокат добавил, что сначала необходимо ознакомиться с исполнительным производством, после чего запрашивать у пристава-исполнителя постановление о расчете задолженности.

- Оно потребуется как официальное подтверждение наличия и суммы алиментного долга у вашего отца. Прекращение исполнительного производства нужно обжаловать и потребовать его возобновления, — рассказал Сергей Шлык.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Острый репортаж» для «Вечернего Урганта» снимают в Ижевске

Муниципальная милиция в Ижевске выявила 167 нарушений в работах по очистке крыш

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Информационные табло перепутали местами на Центральной площади Ижевска
Организовано медицинское наблюдение для граждан пребывающих в Удмуртию из Китая
Вправе ли ижевчане требовать долги по алиментам с родителей после своего совершеннолетия?
К столетию Удмуртии выпустят памятную серебряную монету
Могут ли жители Ижевска заразиться коронавирусом от экзотических животных
Спасенного котенка из шахты лифта в Ижевске приютили новые хозяева
Муниципальная милиция в Ижевске выявила 167 нарушений в работах по очистке крыш
Должны ли ижевчане содержать безответственных родителей в старости?
«Острый репортаж» для «Вечернего Урганта» снимают в Ижевске
После страшного ДТП в Удмуртии трое детей остались сиротами
Шесть школ Ижевска закрыли классы на карантин по ОРВИ
Открытый гроб и заброшенный крематорий: что обнаружили искатели умерших душ в Ижевске?
В уклонении от налогов на 15 миллионов рублей подозревают директора ижевской фирмы
Двух жителей Удмуртии подозревают в сбыте психотропных веществ
Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2019 года составила 33 438 рублей
Ижевчанку задержали по подозрению в покушении на мошенничество
Минувшей ночью с улиц Ижевска вывезли 12 тысяч кубометров снега
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Ижевске
Участникам преступной группы в Удмуртии ужесточили наказание, назначенное приговором
Бабушка умершего в Ижевске Децла не знает о кончине внука
36-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
«Избавилась» от долгов: ижевчанка подделала документы, чтобы не платить по кредитам