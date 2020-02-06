Вправе ли ижевчане требовать долги по алиментам с родителей после своего совершеннолетия?

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:55:14+03:00

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На вопрос о законности требований долгов по алиментам у родителей после совершеннолетия отвечает ижевский юрист Сергей Шлык.

Все началось с вопроса ижевчанки Анастасии. Она рассказала, что еще в ее детстве отцу насчитали крупный долг по алиментам. Будучи совершеннолетней, Анастасия решила узнать, вправе ли она потребовать вернуть ей долг.

- Выплата алиментов в судебном порядке прекращается, когда ребенок становится совершеннолетним. Об этом говорится в абзаце 2 пункта 2 статьи 120 Семейного кодекса России. Когда ответчик полностью исполняет алиментные обязательства, исполнительное производство прекращается. Однако если алименты в итоге не выплатили, можно добиться справедливости, - объясняет юрист.

Также семейный адвокат добавил, что сначала необходимо ознакомиться с исполнительным производством, после чего запрашивать у пристава-исполнителя постановление о расчете задолженности.

- Оно потребуется как официальное подтверждение наличия и суммы алиментного долга у вашего отца. Прекращение исполнительного производства нужно обжаловать и потребовать его возобновления, — рассказал Сергей Шлык.

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ИСТОЧНИК KP.RU