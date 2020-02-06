Организовано медицинское наблюдение для граждан пребывающих в Удмуртию из Китая

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:04:15+03:00

Проводятся работы по недопущению ввоза коронавируса в республику

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Организовано медицинское наблюдение граждан, прибывающих в Удмуртию из Китайской народной республики. Об этом сообщает администрация Ижевска со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

По словам Юлии Бушмакиной, начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, в республике проводится работа по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Например, для граждан прибывающих в Удмуртию из Китайской народной республики организовано медицинское наблюдение.

- Специалисты отметили, что коронавирус по симптомам схож с острыми респираторными вирусными инфекциями, поэтому при первых признаках недомогания необходимо обратиться за медицинской помощью, а также особое внимание уделить профилактике. Предприятиям торговли, сферы обслуживания, общественного питания, транспортным предприятиям рекомендовано усилить дезинфекционный режим в местах массового пребывания людей, - сообщает администрация Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU