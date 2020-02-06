2020-02-06T06:16:07+03:00
Общество

Информационные табло перепутали местами на Центральной площади Ижевска

Когда устранят курьез?
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: Никита КрюковФото: Никита Крюков
Изменить размер текста:

В соцсетях несколько дней назад появились фото, где видно, что два недавно установленных информационные табло на Центральной площади Ижевска перепутали местами.

На снимках заметно, что надписи «Вы находитесь здесь» не соответствуют действительности и стенды необходимо поменять местами.

Таблички со специальным шрифтом Брайля предназначены для ориентирования в том числе незрячими людьми.

Фото: Никита Крюков

Фото: Никита Крюков

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города, недоразумение допустил персонал подрядной организации, которая занимается реконструкцией и благоустройством Центральной площади.

Устранят недостатки в срок до 7 февраля 2020 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Организовано медицинское наблюдение для граждан пребывающих в Удмуртию из Китая

Спасенного котенка из шахты лифта в Ижевске приютили новые хозяева

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Информационные табло перепутали местами на Центральной площади Ижевска
Организовано медицинское наблюдение для граждан пребывающих в Удмуртию из Китая
Вправе ли ижевчане требовать долги по алиментам с родителей после своего совершеннолетия?
К столетию Удмуртии выпустят памятную серебряную монету
Могут ли жители Ижевска заразиться коронавирусом от экзотических животных
Спасенного котенка из шахты лифта в Ижевске приютили новые хозяева
Муниципальная милиция в Ижевске выявила 167 нарушений в работах по очистке крыш
Должны ли ижевчане содержать безответственных родителей в старости?
«Острый репортаж» для «Вечернего Урганта» снимают в Ижевске
После страшного ДТП в Удмуртии трое детей остались сиротами
Шесть школ Ижевска закрыли классы на карантин по ОРВИ
Открытый гроб и заброшенный крематорий: что обнаружили искатели умерших душ в Ижевске?
В уклонении от налогов на 15 миллионов рублей подозревают директора ижевской фирмы
Двух жителей Удмуртии подозревают в сбыте психотропных веществ
Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2019 года составила 33 438 рублей
Ижевчанку задержали по подозрению в покушении на мошенничество
Минувшей ночью с улиц Ижевска вывезли 12 тысяч кубометров снега
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Ижевске
Участникам преступной группы в Удмуртии ужесточили наказание, назначенное приговором
Бабушка умершего в Ижевске Децла не знает о кончине внука
36-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
«Избавилась» от долгов: ижевчанка подделала документы, чтобы не платить по кредитам