Информационные табло перепутали местами на Центральной площади Ижевска

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:16:07+03:00

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В соцсетях несколько дней назад появились фото, где видно, что два недавно установленных информационные табло на Центральной площади Ижевска перепутали местами.

На снимках заметно, что надписи «Вы находитесь здесь» не соответствуют действительности и стенды необходимо поменять местами.

Таблички со специальным шрифтом Брайля предназначены для ориентирования в том числе незрячими людьми.

Фото: Никита Крюков

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города, недоразумение допустил персонал подрядной организации, которая занимается реконструкцией и благоустройством Центральной площади.

Устранят недостатки в срок до 7 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU