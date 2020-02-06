2020-02-06T08:44:59+03:00
Спорт

«Ижсталь» проиграла команде из Тюмени

Игра прошла 5 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Наталья АКИЛИНАФото: Наталья АКИЛИНА
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В Ижевске 5 февраля прошел матч «Ижстали» против команды из Тюмени «Рубин», который завершился поражением сталеваров 1:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом периоде открыли счет гости из Тюмени, но сталевары не смогли ответить. Так спортсмены «Рубина» забили еще два гола, а хозяева льда забросили шайбу только на 54 минуте. В концовке матча тренерский штаб «Ижстали» сменил вратаря на шестого полевого игрока. Забить «сталевары» не смогли, но едва не пропустили гол – шайба дважды пролетала в считанных сантиметрах от стоек ворот. «Рубин» одержал трудную победу.

- Проиграли по делу. Те ошибки, которые мы совершили, соперник выжал из них максимум. Мы же со своих моментов – не смогли. Предыдущие игры забрали много сил, эмоций. Два периода не играли, скажем так, во что хотели и во что должны были играть. Надо сейчас восстановиться и готовиться дальше к крайней домашней игре чемпионата, - рассказал главный тренер команды, Рамиль Сайфуллин.

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- Как такое возможно? Информационные табло перепутали местами на Центральной площади Ижевска.

- Для граждан пребывающих в Удмуртию из Китая, организовано медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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