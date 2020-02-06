2020-02-06T08:56:09+03:00
Происшествия

У пенсионера из Удмуртии похитили почти миллион рублей

Мошенники предложили мужчине обменять доллары на рубли
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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80-летний житель Воткинска (Удмуртия) обратился в полицию с сообщением о хищении у него почти миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Мужчина рассказал, что к нему пришли двое незнакомцев неславянской внешности и предложили купить кухонные принадлежности. Мужчина отказался, после чего незнакомцы вступили в диалог с пенсионером и вошли к нему в доверие. Через несколько дней они вернулись и попросили обменять доллары США на рубли. Мужчина передал им 936 тысяч рублей, от мошенников получил пачку 100-долларовых купюр и 9000 рублей, - сообщает пресс-служба.

При этом мужчина не пересчитывал и не осматривал деньги. И только после ухода незнакомцев, увидел, что деньги являются билетами «банка приколов».

На данный момент возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии обращается к гражданам, особенно пенсионного возраста, о необходимости проявлять особую бдительность при общении с неизвестными, позвонившими в дверь. Не впускайте незнакомцев в дом или в квартиру, не убедившись, что они действительно являются сотрудниками той или иной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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