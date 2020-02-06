Глава Удмуртии назначил советника по международным связям

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:19:48+03:00

Им стал Дмитрий Рябов

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Александр Бречалов назначил советника главы Удмуртии по международным связям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Советником стал Дмитрий Рябов. Теперь в его обязанности входит участие в подготовке мероприятий в рамках международного, а также внутреннего межрегионального сотрудничества, их протокольно-организационном обеспечении.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Рябов родился в Ижевске в 1977 году. Окончил ИжГТУ по специальностям «Технология машиностроения», а также «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Имеет квалификацию магистра по инженерной механике. Работал в представительстве МИД России в Ижевске, Удмуртской торгово-промышленной палате.

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ИСТОЧНИК KP.RU