Глава Удмуртии назначил советника по международным связям
Александр Бречалов назначил советника главы Удмуртии по международным связям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Советником стал Дмитрий Рябов. Теперь в его обязанности входит участие в подготовке мероприятий в рамках международного, а также внутреннего межрегионального сотрудничества, их протокольно-организационном обеспечении.
СПРАВКА «КП»
Дмитрий Рябов родился в Ижевске в 1977 году. Окончил ИжГТУ по специальностям «Технология машиностроения», а также «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Имеет квалификацию магистра по инженерной механике. Работал в представительстве МИД России в Ижевске, Удмуртской торгово-промышленной палате.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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