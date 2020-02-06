2020-02-06T09:35:34+03:00
Происшествия

43-летнего жителя Ижевска осудят за растление малолетнего ребенка

Уголовное дело направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленькой девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в октябре 2019 года в Ижевске обвиняемый совершил действия сексуального характера в подъезде дома, где жила девочка, - сообщает пресс-служба.

Следствием была проведена комплексная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртии, теперь мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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