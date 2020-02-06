В закрытом кафе у резиденции главы Удмуртии расположится туристско-информационный центр

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:26:01+03:00

Помещения двух кафе несколько лет пустуют

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В одном из закрытых кафе, которое находится у резиденции главы Удмуртии, расположится туристско-информационный центр республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на начальника Управления по развитию туризма и туристской деятельности регионального Минэкономики Юлию Железняк.

- Там будет туристско-информационный центр Удмуртии. Также будет точка продажи изделий центра туризма и ремесел и сувенирной продукции МСП. Сейчас в помещении идет ремонт, открытие готовится в апреле-мае, - сообщила Юлия.

Напомним, ранее туристско-информационный центр в Ижевске находился в здании национального центра декоративно-прикладного искусства на ул. В. Сивкова и начал работать летом 2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU