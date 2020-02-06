В закрытом кафе у резиденции главы Удмуртии расположится туристско-информационный центр
В одном из закрытых кафе, которое находится у резиденции главы Удмуртии, расположится туристско-информационный центр республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на начальника Управления по развитию туризма и туристской деятельности регионального Минэкономики Юлию Железняк.
- Там будет туристско-информационный центр Удмуртии. Также будет точка продажи изделий центра туризма и ремесел и сувенирной продукции МСП. Сейчас в помещении идет ремонт, открытие готовится в апреле-мае, - сообщила Юлия.
Напомним, ранее туристско-информационный центр в Ижевске находился в здании национального центра декоративно-прикладного искусства на ул. В. Сивкова и начал работать летом 2016 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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