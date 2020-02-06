30-летний житель Удмуртии битой избивал 9-летнего пасынка

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:24:44+03:00

Это продолжалось с октября 2018 года по июль 2019 года

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В Удмуртии осудили 30-летнего местного жителя за систематическое избиение 9-летнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Судом установлено, что с октября 2018 года по июль 2019 года мужчина из личной неприязни избивал пасынка с помощью биты. В результате избиения причинил вред средней тяжести его здоровью, - сообщает пресс-служба.

Мальчик в начале июля 2019 года сбежал из дома. Сотрудники полиции, которые нашли мальчика, обнаружили на его теле многочисленные следы побоев. В тот же день мальчика забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр.

На основании иска органов опеки судом принято решение об ограничении родительских прав матери, которая в течение длительного времени наблюдала за истязанием сына, не принимая никаких мер.

Мужчина не признал вину в совершенных в отношении ребенка, однако суд вынес ему обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года восьми месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU