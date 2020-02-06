Спасенный в декабре малыш из Ижевска находится в семье тети

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:18:49+03:00

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Мальчик из Ижевска, которого нашли у тела умершей матери в декабре 2019 года, находится в семье тети. Об этом написала в соцсетях уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

- Малыш дома, окружен вниманием и любовью близких людей. Ребенок радуется каждому дню, веселится с братьями и принимает материнскую заботу родной тети. Я верю, что в семье малыш получит представление об общечеловеческих ценностях, любви и заботе о ближнем, которые останутся с ним на всю жизнь, - написала Ольга Авдеева.

Также она сообщила, что будет продолжать наблюдать за дальнейшей судьбой мальчика.

Напомним, ребенок несколько дней провел рядом с телом матери и чудом не умер. «Комсомолке» удалось пообщаться с соседями, которые рассказали о трагедии.

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- Помните малыша, которого нашли рядом с телом матери? Так вот, оказывается его удалось спасти благодаря бдительной медсестре.

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ИСТОЧНИК KP.RU