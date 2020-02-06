«Угрожал убийством и изнасиловал»: в Удмуртии осудили местного жителя

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:00:06+03:00

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В Удмуртии осудили 35-летнего местного жителя, который, угрожая убийством, изнасиловал соседку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в августе 2019 года осужденный ночью проник в дом к 59-летней соседке. Сел на кровать и приставил к ее горлу нож, после чего несколько раз ударил ножом и изнасиловал, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина страдает психическим заболеванием, не исключающим вменяемости.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 3 месяца с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU