За 2019 год в Ижевске каждое 20-е ДТП произошло по вине пьяных водителей

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:21:46+03:00

Всего за 12 месяцев в городе произошло 1000 ДТП

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В Ижевске за 2019 год каждое 20-е ДТП произошло по вине пьяных водителей. Об этом сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- Всего за год в Ижевске произошло более 1000 ДТП с пострадавшими, в которых погибли или пострадали. В ДТП, виновниками которых стали пьяные водители, три человека погибли и 69 получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба.

Кстати, с начала 2020 года в Ижевске уже произошло четыре ДТП с участием пьяных водителей. В этих происшествиях пять человек получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU