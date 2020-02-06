2020-02-06T15:27:12+03:00
Общество

Кто обязан чинить сломанные домофоны в домах Ижевска?

Если договор с подрядчиком уже закончился
Дмитрий Бикин
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Фото: архивФото: архив
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– В нашем подъезде сломался домофон. Уже неделю живем с открытой дверью и не знаем, кто должен его починить. Договор с организацией, которая его когда-то ставила, давно закончился, – обратился с вопросом в редакцию «Комсомолки» читатель Иван.

По словам председателя «Объединения совета домов Удмуртии» Александра Евсеева, починить такой домофон можно за счет средств текущего ремонта. Даже если договор заключался со сторонней организацией и только одним подъездом, после его расторжения домофон становится общедомовым имуществом.

– Это же устройство, которое используется не одним собственником. Оно подходит под признаки общего имущества, – пояснил эксперт. – Чтобы отремонтировать его за счет средств текущего ремонта, нужно принять такое решение советом дома или общим собранием собственников.

Это же правило действует и для других объектов, которые подходят под описание общего имущества. Но пока действует договор со сторонней организацией, воспользоваться этой возможностью нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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