Баскетбольный клуб «Родники» из Ижевска выиграл у «Урала»

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

5 февраля, в туре чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги-1 ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» обыграл екатеринбургский «Урал». О победе сообщает официальная группа БК «Купол-Родники» «ВКонтакте».

В первую десятиминутку лидерство установили баскетболисты «Урала», уйдя в 8-очковый отрыв. Несмотря на старания ижевских спортсменов, отставание не удалось преодолеть даже к концу второго периода.

Третья часть игры прошла в равной борьбе, а решение исхода соревнований перешло на заключительную четверть. Ижевские баскетболисты уже через 4 минуты сумели сократить отставание и обогнать соперников, после чего создали отрыв в 10 очков. За две минуты счёт изменился в пользу «Родников».

Итоговый счет соревнований – 82:89.

Победа подняла команду ижевчан на 5-е место. Следующую выездную встречу «Родники» проведут 8 февраля в Москве против клуба «Руна-Баскет».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

К столетию Удмуртии выпустят памятную серебряную монету

В уклонении от налогов на 15 миллионов рублей подозревают директора ижевской фирмы

ИСТОЧНИК KP.RU