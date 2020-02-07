Худрук коллектива «Бабушки из Бураново» в Удмуртии исполнила частушку про коронавирус

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:32:00+03:00

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В Удмуртии художественный руководитель коллектива «Бабушки из Бураново» Анна Прокопьева исполнила ободряющую частушку про коронавирус. Сюжет с творчеством показал канал РЕН-ТВ.

- Неизвестность людей пугает. А наш народ всегда силен своим духом, своими обычаями, традициями. А нам, бабушкам, некогда болеть. Мы работаем, поем песни и частушки. Мы бабульки боевые, боевые — это да. Не страшны нам ни корона, ни коронавирус, да!, - спела Анна Прокопьева.

Напомним, вот уже несколько недель одной из самых обсуждаемых тем остается новый, смертельно опасный тип коронавируса. За несколько недель заболели почти 6000 человек, 132 человека погибли. Может ли болезнь проникнуть в Удмуртию и как выявить заболевание?

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"Бурановские бабушки" спели песню про победу над коронавирусом.Сообщество в Facebook: https://www.facebook.com/rentvnews Сообщество в VK: https://vk.com/rentvchannel Сообщество в Одноклассниках: http://ok.ru/rentv Сообщество в Twitter: https://twitter.com/rentvchannel Официальный сайт: http://ren.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU