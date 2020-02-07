Тол Бабай из Удмуртии записал видеообращение для жителей Бурятии
Тол Бабай Из Удмуртии записал видеообращение для жителей Бурятии. Об этом сообщает портал arigus.tv.
Оказывается Тол Бабай приедет в гости к Сагаан Убгэну (Дед Мороз из Бурятии – Прим. ред.) и будут участвовать в праздничной программе. В этом году она будет посвящена году памяти и славы. 22 и 23 февраля пройдут мероприятия по патриотическому воспитанию, а 24 февраля традиционные гуляния.
- Я знаю, что у вас там настоящая зима. И поэтому Лымыныл связала мне теплые варежки. Я с нетерпением жду встречи с моим сказочным другом и с ребятишками Бурятии. А еще я очень сильно мечтаю попробовать ваши буузы и станцевать с моим другом национальный танец – ехор! Ну, что же, друзья мои – до скорой встречи!, - сказал Тол Бабай в обращении.
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Тол Бабай из Удмуртии записал видеообращение жителям Бурятии.Видео: arigus.tv
ИСТОЧНИК KP.RU
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