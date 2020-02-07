2020-02-07T07:59:44+03:00
Общество

Агитационный поезд «Эшелон Победы» пройдет через Ижевск

Поезд пройдет по 13 крупнейшим городам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Центрального военного округа.Фото: пресс-служба Центрального военного округа.
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Агитационный поезд «Эшелон Победы» пройдет через Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

- «Эшелон Победы» ЦВО начнет движение со станции «Иркутск» 26 апреля. Затем он проследует через Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. На пути следования агитпоезда для жителей городов будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозиции эшелона, - говорится в сообщении.

В составе поезда будут следовать платформы с образцами исторической и современной военной техники, вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута составит 4044 километра.

8 мая 2020 года поезд прибудет в Екатеринбург, где артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа покажут праздничный гала-концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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