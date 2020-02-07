Биатлонист из Удмуртии занял призовое место в рамках чемпионата России по биатлону
Биатлонист из Удмуртии занял призовое место в рамках чемпионата России и 8-го этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщает портал sportur.ru.
- 6 февраля спортсмены разыграли медали в суперпасьюте. Первое место занял биатлонист из Башкортостана Антон Бабиков, второе место занял Александр Поварницын из Удмуртии, которые чисто отстрелялся на огневых рубежах, тройку лидеров занял спортсмен из Ямало-Ненецкого автономного округа, - сообщает портал.
8 февраля, в субботу, биатлонисты выйдут на старт суперспринтов.
Напомним, биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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