Биатлонист из Удмуртии занял призовое место в рамках чемпионата России по биатлону

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:14:57+03:00

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Биатлонист из Удмуртии занял призовое место в рамках чемпионата России и 8-го этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщает портал sportur.ru.

- 6 февраля спортсмены разыграли медали в суперпасьюте. Первое место занял биатлонист из Башкортостана Антон Бабиков, второе место занял Александр Поварницын из Удмуртии, которые чисто отстрелялся на огневых рубежах, тройку лидеров занял спортсмен из Ямало-Ненецкого автономного округа, - сообщает портал.

8 февраля, в субботу, биатлонисты выйдут на старт суперспринтов.

Напомним, биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону.

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ИСТОЧНИК KP.RU